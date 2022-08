Der FCB krallt sich Nati-Stürmer Andi Zeqiri

Der FC Basel wird auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal aktiv und sichert sich die Dienste an Nati-Stürmer Andi Zeqiri.

Nach Angaben von “Blick” stösst der 23-jährige Angreifer auf Leihbasis von seinem Premier League-Klub Brighton & Hove Albion zu den Bebbi. Die vergangene Saison bestritt Zeqiri beim FC Augsburg in der Bundesliga. Nun wird er wieder in der Super League aktiv, wo der siebenfache Nationalspieler in der Vergangenheit 20 Spiele absolviert hat.

psc 2 August, 2022 09:45