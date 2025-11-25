FCB-Präsident David Degen stärkt Ludovic Magnin voll den Rücken

Der FC Basel hat am Montag zum Austausch mit seinen Mitgliedern geladen. FCB-Präsident David Degen war es in der zurzeit sportlich durchaus komplizierten Situation wichtig, Trainer Ludovic Magnin den Rücken zu stärken.

Der Basler Klubboss hat in der Fragerunde, bei der rund 400 Personen anwesend waren, eine ganz klare Message verbreitet. "Wir stehen zu hundert Prozent hinter Ludo", liess er sich von der "bz Basel" zitieren. Degen hielt zwar fest, dass sich auch Magnin bewusst sei, in welchem Business er sich befinde, er nahm aber vor allem auch die Spieler in die Pflicht.

Intern gehe man ohnehin hart und kritisch mit sich selbst ins Geschäft. Magnin hat im Sommer als Nachfolger von Fabio Celestini einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Zuletzt gab es in der Super League zwei Remis und eine Niederlage. In der Tabelle liegt der amtierende Meister nur auf Rang 4. Nun stehen für Magnin und seine Mannschaft wegweisende Wochen mit Spielen in der Europa League, im Cup und in der Meisterschaft bevor.

Peter Schneiter 25 November, 2025 17:39