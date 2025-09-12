FCB-Stürmer Benié Traoré fällt noch länger aus als gedacht

Der FC Basel muss noch längere Zeit auf seinen Flügelstürmer Benié Traoré verzichten.

Der 22-jährige Ivorer steht Trainer Ludovic Magnin bereits seit Mitte August nicht mehr zur Verfügung und wird wegen seiner Sehnenverletzung im Oberschenkel weiterhin ausfallen. "Er trainiert wieder mit Ball. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder im Mannschaftstraining sehen werden", sagt Magnin. Wann Traoré in einem Pflichtspiel wieder auf dem Platz stehen wird, ist ungewiss.

Magnin stehen aber neue Alternativen zur Verfügung. Vor Transferschluss haben die Bebbi noch einmal nachgelegt und für die offensiven Flügelpositionen Jeremy Agbonifo und Ibrahim Salah verpflichtet.

psc 12 September, 2025 17:43