FCB-Sturmjuwel Tresor Samba vor Wechsel ins Tessin

Der 19-jährige Angreifer Tresor Samba ist in der U21 des FC Basel mit 17 Treffern in dieser Saison der beste Torschütze der Mannschaft. Lange wird er wohl nicht mehr am Rheinknie spielen.

Wie “Eco dello Sport” berichtet, hat sich der Youngster mit der AC Bellinzona auf einen Wechsel im kommenden Juni verständigt. Samba, der über angolanische Wurzeln verfügt, soll dann ablösefrei wechseln. Bellinzona steckt im Moment im Aufstiegsrennen für die Challenge League. Allerdings beträgt der Rückstand auf Leader Breitenrein bereits zehn Zähler.

Gut möglich, dass Samba in der kommenden Saison also in der Promotion League aufläuft. Zuletzt wurde er auch beim FC Aarau als potentielle Verstärkung gehandelt.

psc 30 Januar, 2022 12:59