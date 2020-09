Der FC Basel erleidet beim Sforza-Debüt ein Testspiel-Debakel

Der Auftakt in die Ära Ciriaco Sforza beim FC Basel erfolgt alles andere als nach Wunsch.

Im ersten Testspiel unter dem neuen Trainer tauchen die Bebbi gegen den deutschen Drittligisten 1. FC Saarbrücken gleich mit 1:5. Bereits nach 13 Minuten liegt die Sforza-Truppe mit 0:3 hinten. Dabei tritt der FCB nicht etwa mit einer Mannschaft mit Spielern aus der zweiten Garde an, sondern fast in Vollbesetzung.

Sforza muss offensichtlich noch an einigen Stellschrauben drehen, damit das Team in die Spur kommt. Immerhin dürfte der schwache Auftritt zahlreiche Erkenntnisse liefern.

Das erste Pflichtspiel steht für den FCB am kommenden Dienstag in der Europa League-Qualifikaiton an. Die Basler reisen nach Kroatien und treffen auf NK Osijek.

So kommentiert Sforza die Partie:

psc 11 September, 2020 15:54