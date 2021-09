Kahlschlag: Der FCB trennt sich von seinen drei langjährigen Klubärzten

Der FC Basel nimmt eine Änderung an seinem medizinischen Stab vor: Die langjährigen Teamärzte Dr. Felix Marti, Dr. Markus Rothweiler und Dr. Markus Weber müssen gehen.

Dies berichtet die “Basler Zeitung“. Demnach wurden die drei Klubärzte am Dienstagabend informiert. Für die Reise zum Europa League-Spiel nach Aserbaidschan sitzt am Mittwoch mit Jean-Daniel Neuhaus von der Rennbahnklinik bereits ein neuer Arzt an Bord. Felix Marti war 42 Jahre im Klub, bereits sein Vater war Teamarzt bei den Bebbi. Rothweiler und Weber zählten seit 19 Jahren zum medizinischen Personal des Super League-Klubs.

Medizinische oder fachliche Gründe hätten nicht zur Trennung geführt, heisst es. In einem Statement äussert sich der FCB gegenüber der “Basler Zeitung” wie folgt: “Wir haben mit dem Ärzteteam in den vergangenen Wochen Gespräche über Veränderungen bei der medizinischen Versorgung der ersten Mannschaft geführt und haben aufgrund von verschiedenen Vorkommnissen in den vergangenen Tagen entschieden, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden. Wir danken den Ärzten Dr. Felix Marti, Dr. Markus Rothweiler und Dr. Markus Weber für ihren langjährigen Einsatz für den FC Basel.” Zu den konkreten Gründen für die Trennung äussert sich der Verein nicht weiter.

psc 15 September, 2021 15:21