Nach 0:3-Pleite

Eine Frage auf der PK bringt Stephan Lichtsteiner in Rage

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 09:59
Gleich mit 0:3 verliert der FC Basel am Sonntag in St. Gallen und ist dabei chancenlos. Trainer Stephan Lichtsteiner würdigt die starke Leistung des Gegners auf der Pressekonferenz nach der Partie. Eine Frage bringt den Basler Coach aber so richtig in Rage.

Da will ein Journalist wissen, weshalb Lichtsteiner unmittelbar nach dem Schlusspfiff direkt in die Katakomben verschwand. Der FCB-Coach reagiert gereizt: «Lustig, dass ich jede Aktion erklären muss. Wenn ich auf dem Platz bleibe, muss ich mich erklären, wenn ich gehe, muss ich mich erklären. Krass, dass das so interessiert, aber ich habe keine Antwort drauf. Sorry.»

Seiner Mannschaft macht der Ex-Profi nach der heftigen Niederlage keinen Vorwurf. Der Gegner sei schlicht besser gewesen: «Schlussendlich war es wichtig, zu sagen, dass es solche Spiele gibt, dass der Gegner besser ist.»

Die Bilanz von Lichtsteiner ist weiterhin durchwachsen: Zuletzt gab es zwei Siege in Folge, die Klatsche in St. Gallen ist aber ein Rückschlag. Von zehn Partien unter seiner Führung konnte der FCB nur drei gewinnen. Dazu gab es ein Remis und ganze sechs Niederlagen.

