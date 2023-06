Frankreich verzichtet für die U21-EM auf FCB-Profi Andy Diouf

Der französische U21-Nationaltrainer Sylvain Ripoll verzichtet für die U21-EM im Sommer auf die Dienste des Basler Profis Andy Diouf.

Der Mittelfeldspieler sorgte in dieser Saison unter anderem mit seinen starken Leistungen in der Conference League für Furore und hat Interesse bei Klubs aus Topligen geweckt. Für eine Teilnahme an der U21-EM reicht es für Diouf allerdings nicht. Ripoll nominiert andere Spieler, die Konkurrenz bei den jungen Franzosen ist selbstredend riesig.

📣 𝗜𝗹𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 ! 🇫🇷 Voici la liste des 2️⃣3️⃣ joueurs retenus pour disputer l’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗜𝗥𝗦, prévu du 21 juin au 8 juillet en Géorgie et Roumanie 💪 pic.twitter.com/73CZLa4BvE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

psc 1 Juni, 2023 17:34