Hallescher FC will Basel-Goalie Felix Gebhardt halten

Der deutsche Keeper Felix Gebhardt könnte den FC Basel im Sommer definitiv verlassen.

Der 21-Jährige war in der abgelaufenen Saison an den deutschen Drittligisten Hallescher FC ausgeliehen und war dort Stammkeeper. Medienberichten zufolge will der Klub den Youngster über diese Saison hinaus halten. Gebhardt, der in Basel noch über einen Vertrag bis 2024 verfügt, könnte die Bebbi in diesem Sommer definitiv verlassen. Chancen auf den Nummer 1-Posten am Rheinknie hat er nicht. Diese Rolle wird auch in der kommenden Saison Marwin Hitz ausüben.

psc 1 Juni, 2023 17:05