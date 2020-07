Lirik Vishi unterschreibt Profivertrag beim FCB

Der 19-jähige Mittelfeldspieler Lirik Vishi unterschreibt beim FC Basel seinen ersten Profivertrag.

Der Youngster stiess im Winter 2011 vom FC Solothurn zu den Bebbi und durchlief seither sämtliche Nachwuchsstufen im Verein. In der Saison 2019/2020 bestritt er für die U21 des FCB in der Promotion League insgesamt 12 Einsätze. Am 21. Juni dieses Jahres folgte für Lirik Vishi dann das Profidebüt gegen den FC Luzern. Ab sofort zählt er in Basel zum (erweiterten) Kader der 1. Mannschaft.

psc 1 Juli, 2020 11:24