Renato Steffen soll Rückkehr zum FCB in Erwägung ziehen

Renato Steffen könnte seinen Bundesliga-Verein VfL Wolfsburg ein Jahr vor Vertragsende verlassen. Angeblich ist auch eine Rückkehr zum FC Basel durchaus ein Thema.

Berichten zufolge ist ein solches Szenario nicht ausgeschlossen. Steffen spielte bereits von 2016 bis 2018 für den FCB, ehe er sich in Richtung Deutschland verabschiedete. In Wolfsburg durchlebte er eine schwierige letzte Saison. Vor allem unter Trainer Florian Kohfeldt spielte er nicht mehr die erste Geige, was er kürzlich auch kundtat und dafür Kritik von den Klubbossen einstrich.

Der 30-jährige Allrounder steht bei den Wölfen grundsätzlich noch für eine weitere Spielzeit unter Vertrag. Durch den Trainerwechsel hat sich seine Situation geändert. Noch ist aber nicht ganz klar, ob und wie Niko Kovac mit ihm plant.

psc 21 Juni, 2022 11:51