Roman Bürki erhält überraschendes Angebot des FC Basel

Roman Bürki wird vorderhand bei Borussia Dortmund bleiben. Eine Rückkehr in die Schweiz wäre möglich gewesen, der FC Basel gab ein Angebot ab.

Wie “Sport 1”-Chefreporter Patrick Berger berichtet, wollten die Bebbi den 30-jährigen Keeper leihweise ans Rheinknie holen. Dortmund wäre offenbar sogar bereit gewesen, einen Grossteil des 5 Mio. Euro-Jahressalärs von Bürki zu bezahlen. Dieser lehnte die Offerte aber ab und will wohl im Hinblick auf den Winter weitere Angebote abwarten. An einer Rückkehr in die Super League ist er (noch) nicht interessiert. Sein Vertrag beim BVB läuft bis 2023.

psc 31 August, 2021 09:13