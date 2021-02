Samuele Campo wechselt vom FCB in die 2. Bundesliga

Der unter dem neuen FCB-Trainer Ciriaco Sforza kaum mehr zum Einsatz gekommene Spielmacher Samuele Campo wechselt von Basel in die 2. Bundesliga nach Darmstadt.

Der 25-jährige offensive Spielmacher wird bis Saisonende ausgeliehen. Darmstadt kann Campo im Anschluss via Kaufoption fix unter Vertrag nehmen. Der Spielgestalter bestritt für den FCB in dieser Saison bislang nur neun Spiele. Nun nimmt er eine neue Herausforderung an.

“Die Gespräche mit den Lilien waren sehr gut, mir gefallen die Spielidee und Spielweise. Für mich ist es wichtig, wieder regelmässig Einsätze zu bekommen und Fussball spielen zu können. Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit den Jungs auf dem Platz zu stehen”, kommentiert Campo seinen Wechsel.

🔄 Samuele Campo wechselt leihweise zum @sv98 in die zweite Bundesliga. Der SV Darmstadt 98 besitzt eine Option für eine definitive Übernahme. Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/MBPONKDjbT — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 1, 2021

psc 1 Februar, 2021 15:08