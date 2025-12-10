Seltenes Verletzungsglück beim FC Basel

Der FC Basel kann in der Europa League gegen Aston Villa aus dem Vollen schöpfen. Trainer Ludovic Magnin stehen tatsächlich alle Spieler zur Verfügung.

Der FCB klagt zurzeit tatsächlich über keinen einzigen verletzten Profi. Es ist eine äusserst seltener Situation. Mittlerweile haben sich bei den Bebbi auch die Langzeitverletzten wie Finn van Breemen zurückgemeldet. Neue Verletzungen sind nach der Partie in Winterthur keine dazu gekommen.

Magnin wird sich freuen. Er kann personell aus dem Vollen schöpfen und aufstellen, wen er will. Die Aufgabe ist allerdings dennoch schwierig: Mit Aston Villa gastiert am Donnerstagabend der Tabellendritte aus der Premier League, der am vergangenen Wochenende sogar Tabellenführer Arsenal geschlagen hat.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 13:34