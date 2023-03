Serbien will der Schweizer Nati Darian Males ausspannen

Darian Males hat sich in dieser Saison beim FC Basel immer wieder als wichtiger Skorer unter Beweis gestellt. Die guten Leistungen des 21-Jährigen sind auch dem serbischen Fussballverband nicht verborgen geblieben.

Ganze 19 Torbeteiligungen (9 Tore, 10 Assists) weist Males in dieser Saison im FCB-Trikot auf. In der Schweizer U21-Nati nimmt er im Hinblick auf die EM in diesem Jahr bei Trainer Patrick Rahmen eine wichtige Rolle ein. Doch nun erhält Males, der in Luzern geboren und aufgewachsen ist, Lockrufe aus Serbien. Laut der Zeitung «Kurir» hat ihn Sportdirektor Stevan Stojanović schon persönlich vor Ort beobachtet. Nationaltrainer Dragan Stojkovic wäre von einem Nationenwechsel von Males offenbar begeistert.

Im Lager der Schweizer Nati behält man vorerst die Ruhe. Nati-Direktor Pierluigi Tami sagt gegenüber «Blick»: «Darian hat alle Nachwuchsteams der Schweizer Nati durchlaufen. Das sind Spieler, die hier aufgewachsen sind, die sich mit der Schweiz identifizieren. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass sie für uns spielen wollen.»

Am Freitag wird der FCB-Profi erst einmal mit der Schweizer U21-Nati gegen Spanien auflaufen.

psc 22 März, 2023 13:39