Diese Summe bietet der AC Florenz für Arthur Cabral

Der Abgang von Arthur Cabral beim FC Basel wird immer wahrscheinlicher. Die AC Fiorentina hat nun ein offizielles Angebot für den Brasilianer abgegeben.

Dieser ist laut Transferexperte Fabrizio Romano der Topkandidat für die Nachfolge von Dusan Vlahovic, der vor einem 75 Mio. Euro-Wechsel zu Juventus steht. Medienberichten zufolge besteht für jenen Wechsel sogar schon eine Einigung zwischen den Vereinen. Für Cabral bietet die Fiorentina demnach 14 Mio. Euro Ablöse. 2 Mio. Euro erfolgsabhängige Boni kommen hinzu.

Am Dienstag erklärte FCB-Verwaltungsrat David Degen, dass er in dieser Personalie noch einiges an Hektik erwarte. Noch sei offen, ob der 23-Jährige den FCB verlässt oder nicht. Für einen Abgang sei man aber gewappnet und würde entsprechend Ersatz präsentieren. Angesichts der Entwicklungen der letzten rund 24 Stunden ist tatsächlich zu erwarten, dass es zur grossen Stürmerrochade kommt, von der übrigens auch noch Alvaro Morata Teil werden könnte. Der Spanier will bei einem Vlahovic-Transfer nach Turin doch noch die Freigabe für einen Wechsel nach Barcelona erhalten.

Update: Medienberichten zufolge wurde für Donnerstag bereits ein Medizintest von Cabral für den Wechsel nach Florenz angesetzt.

psc 25 Januar, 2022 14:05