Thuner Profi Noël Wetz wechselt zum FC Basel

Rechtsverteidiger Noël Wetz verlässt den FC Thun und wechselt zum FC Basel.

Dort stösst der 21-Jährige zur zweiten Mannschaft, die in der Promotion League spielt. Wetz war bislang ausschliesslich für den FC Thun aktiv. In dieser Saison bestritt er insgesamt vier Liga- und drei Cupspiele für die Berner Oberländer. Nun erfolgt sein definitiver Abschied, da der Ende Juni auslaufende Kontrakt nicht mehr verlängert wird. An seiner Stelle rückt bei den Thunern der bisherige U21-Spieler Simon Loosli nach. Der bald 20-jährige Aussenverteidiger wird per sofort und vorerst bis Ende Saison in den Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft integriert.

psc 29 März, 2022 10:23