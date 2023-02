Vertragskniff: Salär von Taulant Xhaka wird über viele Jahre verteilt

Der FC Basel hat kurz vor dem Anpfiff des Spiels gegen Trabzonspor die Vertragsverlängerung mit Taulant Xhaka verkündet. Tatsächlich wird das bislang bis 2024 bzw. 2025 garantierte Geld für den Mittelfeldspieler nun über einen längeren Zeitraum verteilt.

Wie die «Basler Zeitung» berichtet, stand dem 31-Jährigen bislang ein Jahressalär von satten 1,3 Mio. Franken plus Prämien zugute. Diesen Vertrag erhielt Xhaka noch von der früheren Klubleitung um Ex-Präsident Bernhard Burgener. Verträge in diesem Ausmass vergab die neue Leitung rund um David Degen nie und wird es in absehbarer Zeit auch nicht tun. In den drei Verhandlungsrunden mit den Beratern von Xhaka konnte nun eine Einigung gefunden werden: Das dem Mittelfeldspieler bis 2024 bzw. mit Option bis 2025 zustehende Geld wird nun bis 2027 verteilt. Dadurch kann der FCB die jährlichen Salärkosten deutlich senken.

Der Klubikone wird zudem die Perspektive eröffnet, nach der Aktivkarriere als Trainer im Nachwuchs zu beginnen. Xhaka wird dem Verein also voraussichtlich noch lange erhalten bleiben, was er bei der Verkündung des neuen Kontrakts auch betonte.

psc 24 Februar, 2023 10:23