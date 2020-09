Schweizer U21-Juwel Andi Zeqiri wechselt in die Premier League

Die Zukunft von Andi Zeqiri ist geregelt: Den Schweizer U21-Nationalspieler zieht es in die Premier League.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano twittert, haben alle Parteien eine Einigung über den Transfer erzielt. Der Lausanne-Stürmer wird zu Brighton & Hove Albion wechseln. Noch am Freitag soll Zeqiri den obligatorischen Medizintest absolvieren. Danach kann der Transfer offiziell bestätigt werden.

Zeqiri ist in Lausanne geboren und hat abgesehen von einem zehnmonatigen Abstecher in die Jugendabteilung von Juve stets für die Romands gespielt. Da sein Vertrag nur noch für eine weitere Saison läuft, war ein Wechsel noch in dieser Transferperiode absehbar.

Albion hat in der vergangenen Premier League-Saison den 15. Tabellenplatz belegt.

psc 25 September, 2020 17:49