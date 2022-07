Lausanne-Sport holt erfahrenen Defensivspieler Dabanli

Der FC Lausanne-Sport hat Berkay Dabanli als Neuzugang präsentiert. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom türkischen Kocaelispor.

“Trotz Angeboten aus Österreich und der Türkei entschied sich Berkay Dabanli für den FC Lausanne-Sport”, verkündet der Challenge-League-Klub den Transfer von Berkay Dabanli, der künftig mit der Nummer 4 auflaufen wird.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗕𝗘𝗥𝗞𝗔𝗬. 🔵⚪️ Berkay Dabanli est un nouveau joueur du FC Lausanne-Sport.#AllezLausanne #BienvenueBerkay — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 5, 2022

Der in Frankfurt am Main geborene Defensivroutinier (32) blickt bereits auf Stationen in Deutschland, Österreicher und der Türkei zurück. Nun darf er sich in Lausanne beweisen.

adk 5 Juli, 2022 10:47