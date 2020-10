2 Corona-Fälle, 6 Spieler in Quarantäne bei Lugano

Die Super League hat ihre nächsten Corona-Fälle: Betroffen ist diesmal der FC Lugano.

Wie die Tessiner am Donnerstagabend mitteilen, sind zwei Spieler Covid-19-positiv. Insgesamt wurden sechs Spieler in Quarantäne geschickt. Lugano hat beim Verband bereits eine Verschiebung des Super League-Heimspiels gegen die Young Boys am Sonntag beantragt.

😷 Aggiornamento dopo i test effettuati sulla squadra: chiesto il rinvio di Lugano – Young Boys.https://t.co/VZaUvoowYL — FC Lugano – INSIEME (@FCLugano1908) October 29, 2020

psc 29 Oktober, 2020 19:17