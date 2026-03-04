Überraschung: In dieser Statistik ist Lugano die Nummer 1 der Super League

Der FC Lugano liegt in der Tabelle der Super League auf dem beachtlichen Rang 3 – allerdings mit bereits 18 Punkten Rückstand auf Leader Thun. In einer ganz bestimmten Statistik überragen die Tessiner indes alle anderen Mannschaften.

In Sachen Passgenauigkeit macht den Luganesi niemand etwas vor. Ganze 86 Prozent aller Pässe von allen Spielern kommen auch an. Lugano führt diese Rangliste vor dem FC Basel (83 Prozent) und den Young Boys (82 Prozent) an. Leader Thun liegt überraschenderweise nur an 10. Position des Rankings. Nur 71 Prozent der Pässe der Berner Oberländer, finden ihren Adressaten.

Auch in Sachen erfolgreicher Gesamtpässe führt Lugano das Ranking an. 11’233 Pässen waren es bisher. Es folgen wiederum der FC Basel (10’311) und YB (9’713). Thun-Profis haben lediglich 6’242 erfolgreiche Pässe gegeben, was wiederum nur zu Rang 10 reicht.

Im Grunde ein Beweis, das andere Faktoren für Erfolg und Misserfolg wichtiger sind. Thun führt die einzig wahre Tabelle (jene nach Punkten) nämlich souverän an. Die Swiss Football League präsentiert auf ihrer Webseite zahlreiche Statistiken sowohl zur aktuellen Saison wie auch zu vergangenen Spielzeiten.