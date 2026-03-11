Lugano-Legende Mattia Bottani muss Klub vielleicht verlassen

Luganos Kapitän Mattia Bottani steht nach beinahe 17 Jahren im Verein vor einer ungewissen Zukunft.

Der 34-jährige Offensivspieler steht bei den Tessinern, abgesehen von kurzen Engagements beim FC Genua und in Wil, seit 2009 im Einsatz. Nun ist laut «Blick» aber unklar, ob Bottani beim Super League-Klub noch einmal einen neuen Vertrag erhalten. Das aktuelle Arbeitspapier läuft Ende Juni aus.

Insgesamt bestritt er für die Profimannschaft schon mehr als 300 Partien. Ausgerechnet beim Umzug in die brandneue AIL Arena könnte er nur noch als Zaungast dabei sein. Luganos Sportchef Sebastian Pelzer sagt, dass man mit Bottani im Austausch stehe. Ob dieser auch in einem neuen Kontrakt fruchtet, ist ungewiss. Der aktuelle Saisonverlauf spricht eher dagegen: Bottani kam zuletzt fast nur noch als Joker zum Zug. Ausserdem setzte ihn eine Verletzung lange Zeit ausser Gefecht.

Ans Karriereende im Sommer denkt der Spielmacher dem Vernehmen nach nicht.