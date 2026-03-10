Lugano-Stürmer Kevin Behrens hat es übel erwischt

Der FC Lugano muss möglicherweise längere Zeit auf seinen Stürmer Kevin Behrens verzichten.

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 35-jährige Deutsche bei der 1:3-Niederlage gegen Luzern am vergangenen Samstag eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen hat. Wie gravierend diese ist, steht nach Angaben der Tessiner jedoch nicht fest. Der Gesundheitszustand von Behrens wird überwacht und bestimmt, wie lange er pausieren muss. Genauere Angaben gibt es vorderhand nicht.

Behrens stiess auf diese Saison hin vom VfL Wolfsburg nach Lugano und hat in 28 Super League-Spiele elf Treffer erzielt. Damit ist er der beste Torschütze Luganos.