FC Lugano bestätigt Anderlecht-Interesse an Mohamed Amoura

Aus der Sturmabteilung des FC Lugano weckt nicht nur Zan Celar Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Partner Mohamed Amoura ist ausserhalb des Cornaredo ebenfalls gefragt.

Der RSC Anderlecht signalisiert offensichtlich konkretes Interesse an einem Transfer von Mohamed Amoura. Darüber spricht Mattia Croci-Torti, Trainer des FC Lugano, während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Super League gegen den FC Luzern (Sonntag, 14.15 Uhr).

«Vor ein paar Minuten habe ich zum Beispiel Nachrichten über das Interesse von Anderlecht an Amoura erhalten», verriet Croci-Torti ein Geheimnis von der Kommandobrücke. «Das ist jeden Tag so, aber es gibt keinen Grund zur Sorge, denn ich habe Spieler, die in erster Linie Profis sind. Viele haben einen Vertrag, und es ist klar, dass sie den Verein durchlaufen müssen, bevor sie über ihre Zukunft entscheiden. In diesem Sinne gibt es keine Probleme.»

Amoura ist mit sieben Toren hinter Zan Celar, der ebenfalls bei vielen Klubs auf dem Einkaufszettel steht und bereits doppelt so viele Treffer verbuchen konnte, der zweitbeste Torschütze des FC Lugano. Amouras Vertrag läuft noch bis 2025.

aoe 6 Mai, 2023 11:34