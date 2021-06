Perfekt: Der FC Lugano stellt Trainerlegende Abel Braga vor

Der FC Lugano hat am Montag seinen neuen Trainer für die kommende Saison vorgestellt: Abel Braga unterschreibt bei den Tessinern einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Der 68-jährige Brasilianer ist nicht nur in seiner Heimat eine Legende. In Europa trainierte er lange Zeit in Portugal und später auch bei Olympique Marseille. Seit 2003 war er bei verschiedenen Klubs in seiner Heimat und zwischenzeitlich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Zuletzt trainierte er bis im Februar dieses Jahres zum wiederholten Mal Internacional Porto Alegre. Mit jenem Klub gewann er 2006 die Copa Libertadores und kurze Zeit später auch die Klub-WM. Nun wird Abel Braga von den neuen Lugano-Besitzern als Cheftrainer beim Super League-Klub installiert. Er folgt auf Maurizio Jacobacci, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft.

https://twitter.com/FCLugano1908/status/1401826765832560640

psc 7 Juni, 2021 11:20