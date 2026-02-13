4 Premier League-Klubs sind heiss auf Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic

Der serbische Mittelfeldspieler Aleksandar Stankovic hat durch seine starken Leistungen in der letzten Saison beim FC Luzern und in der laufenden Spielzeit für den FC Brügge Begehrlichkeiten in der Premier League geweckt.

Laut «TeamTalk» blicken gleich vier Topklubs aus der Premier League auf den 20-jährigen Mittelfeldprofi. Es handelt sich um Arsenal, Tottenham, Chelsea und Manchester United. Stankovic steht bei Brügge erst einmal bis 2029 unter Vertrag. Sein Ausbildungsverein Inter Mailand verfügt aber über eine Rückkaufoption. Stankovic hat zuletzt klargestellt, dass er weiterhin Inter-Fan ist und liebend gerne wieder für den Serie A-Klub auflaufen würde. Dort avancierte sein berühmter Vater Dejan Stankovic zu einer Vereinsikone.

Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Stankovic nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer auch im Hinblick auf die nächste Spielzeit erneut wechselt. Sein Weg dürfte in eine Topliga gehen. Stankovic sorgte in dieser Saison auch in der Champions League für Furore und steuerte da bereits zwei Treffer und zwei Assists bei.