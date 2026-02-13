SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Serbe im Fokus

4 Premier League-Klubs sind heiss auf Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 09:42
4 Premier League-Klubs sind heiss auf Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic

Der serbische Mittelfeldspieler Aleksandar Stankovic hat durch seine starken Leistungen in der letzten Saison beim FC Luzern und in der laufenden Spielzeit für den FC Brügge Begehrlichkeiten in der Premier League geweckt.

Laut «TeamTalk» blicken gleich vier Topklubs aus der Premier League auf den 20-jährigen Mittelfeldprofi. Es handelt sich um Arsenal, Tottenham, Chelsea und Manchester United. Stankovic steht bei Brügge erst einmal bis 2029 unter Vertrag. Sein Ausbildungsverein Inter Mailand verfügt aber über eine Rückkaufoption. Stankovic hat zuletzt klargestellt, dass er weiterhin Inter-Fan ist und liebend gerne wieder für den Serie A-Klub auflaufen würde. Dort avancierte sein berühmter Vater Dejan Stankovic zu einer Vereinsikone.

Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Stankovic nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer auch im Hinblick auf die nächste Spielzeit erneut wechselt. Sein Weg dürfte in eine Topliga gehen. Stankovic sorgte in dieser Saison auch in der Champions League für Furore und steuerte da bereits zwei Treffer und zwei Assists bei.

Mehr Dazu
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
Serbe im Fokus

4 Premier League-Klubs sind heiss auf Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic

13.02.2026 - 09:42
Muskuläre Probleme

Arsenal-Schock: Kai Havertz ist wieder verletzt

11.02.2026 - 23:41
Wenn das Angebot stimmt

AC Mailand offen für Verkauf von Christian Pulišić

8.02.2026 - 13:56
Begehrter Verteidiger

Borussia Dortmund hängt Daniel Svensson ein Preisschild um

5.02.2026 - 17:43
Arsenal hat angefragt

Für Leon Goretzka gibt es eine heisse Spur zu Premier League-Klub

4.02.2026 - 11:25
Newcastle gibt ihn nicht ab

Arsenal ist bei Sandro Tonali chancenlos

2.02.2026 - 17:43
1. Versuch gescheitert

Arsenal unternimmt Last Minute-Versuch bei Sandro Tonali

2.02.2026 - 10:16
Transfer vor Abschluss

Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

30.01.2026 - 14:19
Grosses Interesse auf Deutschland

Real-Talent Valdepeñas rückt bei Europas Topklubs in den Fokus

25.01.2026 - 10:13
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21