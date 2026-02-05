Der FC Sion verkündet auf einen Schlag 4 Transfers

Der FC Sion gibt am Donnerstagmorgen gleich vier Transfers bekannt.

Der französisch-algerische Flügelstürmer Rayan Djahl wechselt aus der zweiten Mannschaft von Juventus ins Wallis und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Er ist in Sion zunächst für die U21 eingeplant.

Ausserdem verleiht Sion gleich drei Spieler für den Rest dieser Spielzeit: Der haitianische Mittelfeldspieler Belmar Joseph wechselt zum Monterey Bay FC in die amerikanische USL Championship. Verteidiger Gabriele Mulazzi kehrt vorläufig in die Next Gen-Mannschaft von Juventus zurück, wo er vor Jahresfrist zu Sion kam. Der portugiesische Mittelstürmer Dinis Rodrigues wird bis Saisonende für den FC Penafiel in der zweithöchsten portugiesischen Liga auflaufen.

Alle drei Leihverträge enthalten keine Kaufoption. Die Profis werden im Sommer also zunächst nach Sion zurückkehren.