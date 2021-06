Der FC Sion beendet den Boykott für die Zeitung “Le Nouvelliste”

Die Journalisten der Walliser Zeitung durften während der letzten drei Saisons keine Interviews mit Spielern, Trainern oder sonstigen Vereinsverantwortlichen führen. Ab sofort wird ihnen wieder Zugang gewährt. Sion-Präsident Christian Constantin setzte den Boykott nach seiner Meinung nach unkorrekter Berichterstattung in Kraft. Nun erklärt Gelson Fernandes, der neue Vize-Präsident der Sittener, dass es an der Zeit sei, den Boykott aufzuheben. Voraus ging ein Treffen von Verantwortlichen der beiden Parteien.

Sion-Präsident Christian Constantin und “Le Nouvelliste”-Chefredakteur Vincent Fragnière haben sich in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt:

✉️ Voici les 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀 rédigées par Christian Constantin, Président du FC Sion, et par Vincent Fragnière, rédacteur en chef du Nouvelliste ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) June 24, 2021

psc 24 Juni, 2021 09:58