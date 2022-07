Der FC St. Gallen umgarnt Milan-Stürmer Emil Roback

Der FC St. Gallen will sich den jungen schwedischen Stürmer Emil Roback vom AC Mailand sichern.

Nach Angaben von Gianluca Di Marzio haben die Espen bei den Rossoneri ein Angebot für den 19-jährigen Mittelstürmer hinterlegt. Roback kommt bei Milan bislang vorwiegend in der U19 zum Einsatz. Vor zwei Jahren wechselte er von Hammarby nach Italien. Die Aufnahme in den Profikader gelang ihm indes nicht. In St. Gallen würde er sofort in die 1. Mannschaft integriert und könnte den Durchbruch im Erwachsenenfussball schaffen.

Dem FCSG schwebt laut “Calciomercato.com” ein Leihgeschäft mit Kaufoption vor. Milan könnte sich im Zuge dessen eine Rückkaufoption sichern.

psc 14 Juli, 2022 17:29