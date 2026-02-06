SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bestätigung erfolgt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 16:53
Fix: Ein St. Galler Verteidiger wechselt zurück nach Österreich

Der Wechsel des St. Gallers Verteidiger Albert Vallci zurück in dessen österreichische Heimat ist perfekt.

Sturm Graz nimmt den 30-jährigen Innenverteidiger fix unter Vertrag. Vallci lief während insgesamt dreieinhalb Jahren für den FC St. Gallen auf und bestritt für die Espen 114 Pflichtspiele. Dabei sind ihm zehn Tore geglückt.

Ab sofort läuft er nun wieder in Österreich auf. Graz-Geschäftsführer Michael Parensen sagt zum Neuzugang: «Mit Albert Vallci konnten wir den gesuchten Innenverteidiger mit Erfahrung für unsere Defensive gewinnen. Albert hat in Salzburg und in der Schweiz auf sehr hohem Niveau gespielt, verfügt über Routine, um in unserer jungen Mannschaft voran zu gehen und bringt Zweikampfstärke sowie Qualität im Kopfballspiel mit. Wir sind überzeugt, dass uns Albert sofort weiterhelfen kann und freuen uns, ihn in Graz begrüßen zu dürfen.»

Albert Vallci selbst sagt: «Als Steirer ist es für mich natürlich eine grossartige Sache, für den grössten Verein des Bundeslandes, den amtierenden österreichischen Meister, auflaufen zu dürfen. Ich habe die Bundesliga natürlich auch in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt und freue mich, nun wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Ich kann es kaum erwarten, sofort loszulegen, meine Qualitäten einzubringen und die Frühjahrssaison mit dem SK Sturm in Angriff zu nehmen!»

