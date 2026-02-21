Terrain unbespielbar: Winterthur gegen Thun abgesagt

Auf der Schützenwiese findet am Samstag kein Match statt – die Partie zwischen Winterthur und Thun wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Das Match zwischen dem FC Winterthur und dem FC Thun ist eigentlich für Samstag um 18 Uhr angesetzt. Die Partie in der 26. Runde der Super League wird allerdings nicht wie geplant stattfinden.

Winterthur gibt auf seinen Kanälen bekannt, dass das Terrain auf der Schützenwiese unbespielbar ist und das Heimspiel gegen den Leader aus Thun daher abgesagt wurde.

«Eine Platzinspektion der SFL hat ergeben, dass die beiden Sechzehner unbespielbar sind», heisst es im dazugehörigen Statement. «Der Boden wurde am Spiel vom Mittwoch gegen St. Gallen arg in Mitleidenschaft gezogen, ist wasserdurchtränkt und sumpfig. Um die Gesundheit der Spieler nicht zu gefährden, wird das Spiel verschoben.»

Für den Samstag sind ausserdem die Partien zwischen Servette und St. Gallen (18 Uhr) sowie das abendliche Zürcher Stadtderby zwischen GC und dem FCZ (20.30 Uhr) angesetzt.