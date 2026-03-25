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Nino Ziswiler

Thun-Goalie tritt mit gerade einmal 26 Jahren zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 16:31
Thun-Goalie tritt mit gerade einmal 26 Jahren zurück

Thun-Goalie Nino Ziswiler tritt im Alter von erst 26 Jahren nach dieser Saison zurück.

Dies bestätigt der Keeper mit einer persönlichen Botschaft, die auf der Webseite seines Vereins erscheint. Hauptgrund für den Rücktritt von Ziswiler sind physische Probleme und Verletzungen. Wegen einer Knieverletzung muss er aktuell ebenfalls pausieren.

«Der Fussball und dieser Verein haben mich seit meiner Kindheit begleitet. Seit ich als junger Spieler zum FC Thun gekommen bin, durfte ich so vieles erleben: den Cupfinal, den Abstieg, die schwierigen Jahre in der Challenge League und schliesslich den Wiederaufstieg. Momente, die ich nie vergessen werde. Leider waren meine letzten Jahre auch von vielen Verletzungen geprägt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich deshalb entschieden, Ende Saison meine Karriere als Profifussballer zu beenden. Vor allem, weil ich auch nach dem Fussball gesund und mit Freude durchs Leben gehen möchte», teilt der Goalie, der sich bei den zahlreichen Weggefährten seiner Karriere bedankt, mit.

Die vergangene Aufstiegssaison begann Ziswiler noch als Nummer 1, wurde dann aber von Niklas Steffen abgelöst. In dieser Saison kam er zu keinen Einsätzen mehr. Thun hat im Winter bereits mit der Verpflichtung von Tim Spycher reagiert, der nun die Nummer 2 der Berner Oberländer ist.

Ziswiler seinerseits bewies während seiner gesamten Karriere Klubtreue: Abgesehen von seiner Zeit beim FC Spiez lief er von 2011 bis zu seinem Rücktritt ausschliesslich für Thun auf. Insgesamt kam er zu 57 Challenge League-Partien. Auch nach der Aktivkarriere bleibt er dem designierten Meister in einer neuen Funktion erhalten. Welche dies sein wird, soll in den kommenden Tagen kommuniziert werden.

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