SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Marvin Martins geht

Bestätigt: Winterthur trennt sich von seinem luxemburgischen Nationalspieler

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 16:20
Bestätigt: Winterthur trennt sich von seinem luxemburgischen Nationalspieler

Der FC Winterthur hat den Abgang des luxemburgischen Verteidigers Marvin Martins am Freitag offiziell bestätigt.

Wie von 4-4-2.ch bereits in der vergangenen Woche berichtet, spielte der 30-jährige Abwehrspieler in den Planungen der Eulachstädter keine zentrale Rolle mehr. Der bis Saisonende gültige Vertrag wurde nun vorzeitig aufgelöst. Martins bestritt für Winterthur insgesamt zwölf Partien. Letztmals stand er Mitte Dezember auf dem Platz.

Wohin es den 41-fachen Nationalspieler nun zieht, ist unklar. Er heuerte erst im vergangenen Sommer beim FCW an, konnte da aber nicht wie gewünscht durchstarten.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von FC Winterthur (@fcwinterthur_offiziell)

Mehr Dazu
Leihe denkbar

Gleich zwei Zürcher Klubs buhlen um FCB-Juwel Junior Zé
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Soll noch wechseln

Exklusiv: Winterthur arbeitet an Abgang von Nationalspieler
Acht Spieler betroffen

Sion gegen Winterthur wird wegen Krankheits-Misere verschoben
Rekurs eingelegt

Der FC Winterthur wehrt sich gegen die Sperre von Cueni
Mehr entdecken
Marvin Martins geht

Bestätigt: Winterthur trennt sich von seinem luxemburgischen Nationalspieler

6.02.2026 - 16:20
Cousin von Noah Okafor

Winterthur-Talent Tobias Okafor in drei Topligen im Gespräch

4.02.2026 - 19:16
Rekurs eingelegt

Der FC Winterthur wehrt sich gegen die Sperre von Cueni

3.02.2026 - 15:15
Auf Leihbasis

YB schickt Linksverteidiger Rhodri Smith zu einem Ligakonkurrenten

3.02.2026 - 10:07
Nach Platzverweisen

Gleich 3 Super League-Profis kassieren jeweils drei Spielsperren

2.02.2026 - 12:45
Winterthur schlägt zu

FCZ-Eigengewächs Mirlind Kryeziu unterschreibt bei Ligakonkurrent

2.02.2026 - 12:19
Leihe perfekt

Vaduz bestätigt die Ankunft von Winti-Stürmer Brian Beyer

29.01.2026 - 10:48
Soll noch wechseln

Exklusiv: Winterthur arbeitet an Abgang von Nationalspieler

27.01.2026 - 06:42
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Leihe denkbar

Gleich zwei Zürcher Klubs buhlen um FCB-Juwel Junior Zé

7.01.2026 - 14:12