Bestätigt: Winterthur trennt sich von seinem luxemburgischen Nationalspieler

Der FC Winterthur hat den Abgang des luxemburgischen Verteidigers Marvin Martins am Freitag offiziell bestätigt.

Wie von 4-4-2.ch bereits in der vergangenen Woche berichtet, spielte der 30-jährige Abwehrspieler in den Planungen der Eulachstädter keine zentrale Rolle mehr. Der bis Saisonende gültige Vertrag wurde nun vorzeitig aufgelöst. Martins bestritt für Winterthur insgesamt zwölf Partien. Letztmals stand er Mitte Dezember auf dem Platz.

Wohin es den 41-fachen Nationalspieler nun zieht, ist unklar. Er heuerte erst im vergangenen Sommer beim FCW an, konnte da aber nicht wie gewünscht durchstarten.