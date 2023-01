Exklusiv: Ex-Premier-League-Stürmer Connor Wickham bei Winti im Gespräch

Der FC Winterthur sucht verzweifelt nach einem neuen Stürmer, der den direkten Klassenerhalt in der Super League sichert. Der frühere Premier-League-Stürmer Connor Wickham und Diocounda Gory sind zwei von vielen Kandidaten, welche die Klubführung in Augenschein nimmt.

Dem FC Winterthur sind in den vergangenen Wochen viele Angreifer angeboten worden. Die einen mehr, die anderen weniger brauchbar. Das grosse Problem ist die leere Vereinskasse. Winterthur kann dem potenziell neuen Mann nur ein Minigehalt bieten. Eine Ablöse zahlen? Unmöglich.

Wenn Sportchef Oliver Kaiser den passenden Kandidaten für sein Projekt auserkoren hat und auch Trainer Bruno Berner den Daumen hebt, wird es voraussichtlich auf einen Spieler hinauslaufen, der sich momentan auf dem Wühltisch der Vereinslosen befindet. 4-4-2.ch hat zwei Namen recherchiert, die sich unter anderem auf Kaisers Agenda befinden.

Connor Wickham – geballte Erfahrung aus der Premier League

Einer davon ist Connor Wickham, dessen Verpflichtung fraglos als echter Coup bezeichnet werden dürfte. Der Mittelstürmer käme mit der Erfahrung von 120 Einsätzen in der Premier League an die Schützenwiese, die er in der Vergangenheit für Crystal Palace und dem AFC Sunderland absolvierte.

Winterthur, so ist es zu hören, würde Wickham mit Kusshand nehmen und einer Zusammenarbeit sofort einwilligen, sollte der 29-Jährige sein «Ja»-Wort geben. Bezüglich Wickhams Zustimmung herrschen aber Zweifel vor, der Brite räumt einer Veränderung in die Schweiz nicht die höchste Priorität ein. Zumal ihm derzeit ein weiteres Angebot vorliegt.

Diocounda Gory – der Dynamische

Diocounda Gory, der sich ebenfalls noch im Rennen um den vakanten Stürmerposten befinden soll, ist von der fussballerischen Ausrichtung her das komplette Gegenteil von Wickham, der eher als Ziel- und Wandspieler, als klassischer Torjäger, figuriert.

Gory kommt vor allem über seine Geschwindigkeit, kann daher auf beiden Flügeln, im Bedarfsfall aber auch im Zentrum eingesetzt werden. Der 22-Jährige verfügt über eine gute Physis sowie einen guten Abschluss. Gory zieht von den Aussen gerne in die Mitte und schliesst dann gefährlich ab. Bis Anfang Jahr stand Gory beim schwedischen Zweitligisten Utsiktens BK unter Vertrag.

aoe 27 Januar, 2023 16:53