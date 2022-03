Der FCZ-Meisterzug rollt unentwegt weiter

Der FC Zürich vergrössert den Abstand im Meisterrennen weiter: Beim FC Luzern siegt das Team von André Breitenreiter souverän mit 2:0.

Assan Ceesay in der ersten und Wilfried Gnonto in der zweiten Halbzeit schiessen die Tore für die Zürcher, die den Sieg absolut verdienen. Zwar können die Innerschweizer vor allem in der zweiten Halbzeit nach einigen Wechseln aufdrehen. Gut zehn Minuten vor Schluss führt das 2:0 für die Gäste aber dazu, dass keine echte Spannung mehr aufkommt.

Der FCZ profitiert damit vom Patzer der Young Boys und vergrössert den Vorsprung auf den amtierenden Meister auf bereits 13 Zähler. Zu spielen sind noch 12 Runden. Der FC Basel kann am Donnerstag zu YB aufschliessen.

Im anderen Spiel des Tages landet der FC Sion gegen Lausanne-Sport in einem bescheidenen Spiel einen 1:0-Minisieg. Für Lausanne-Sport ist es ein weiterer herber Dämpfer. Die Romands können im Abstiegskampf auch nicht von der Niederlage von Luzern profitieren.

psc 2 März, 2022 22:40