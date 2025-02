Deshalb hat FCZ-Trainer Moniz auf Denoon verzichtet

FCZ-Trainer Ricardo Moniz hat beim 2:0-Sieg auf der Schützenwiese gegen Winterthur auf Abwehr-Youngster Daniel Denoon verzichtet. Um diesen gab es in den vergangenen Tagen viel Wirbel.

Der 21-Jährige wurde von der Polizei am Dienstag zwischenzeitlich verhaftet, von der Staatsanwaltschaft einvernommen und dann wieder auf freien Fuss gesetzt. Am Donnerstagabend stand er gegen Winterthur im Kader, eingesetzt hat ihn Moniz jedoch nicht. Der junge Verteidiger sei nach dem ganzen Wirbel um seine Person "ein bisschen leer" gewesen, erklärte der niederländische Trainer. "Es ist viel passiert. Ich weiss die Details nicht, aber ich habe Daniel gespürt und er war nicht so, wie er normal ist. Deshalb wollte ich ihn schützen", wird Moniz vom "Blick" zitiert.

Stattdessen stand in der Abwehr Neuzugang Jean-Pierre Gbamin auf dem Platz, mit dem Moniz sehr zufrieden war. Ob Denoon beim Heimspiel gegen St. Gallen am Sonntag wieder auf dem Platz stehen wird, ist offen.

psc 7 Februar, 2025 10:23