England-Klub zeigt Interesse an FCZ-Star Jahnoah Markelo

Jahnoah Markelo weckt offenbar Begehrlichkeiten in England. Von dort soll ein Zweitligist den FCZ-Star für einen Januartransfer auf dem Schirm haben.

Der FC Portsmouth beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Jahnoah Markelo. Nach Informationen von «The News» soll der Flügelspieler des FC Zürich den Engländern mehr Tempo und Kraft verleihen, damit der Klassenerhalt realisiert werden kann.

Portsmouth belegt in der Championship, der 2. Liga in England, nur den 21. Tabellenplatz und steht damit einen Rang vor den direkten Abstiegsplätzen. Der Vorsprung liegt lediglich bei einem Zähler.

Ob das für Markelo ein attraktives Paket wäre? Der FCZ gab erst im September die langfristige Vertragsverlängerung mit dem Angreifer bekannt, der sich per Unterschrift bis 2030 gebunden hat.

Markelos Motor stottert in dieser Saison etwas. Nur zwei Tore und drei Vorlagen sind ihm in 14 Spielen der Super League gelungen. Aufgrund einer Rotsperre war der 23-Jährige mehrere Partien nicht einsatzfähig.