SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Auf Januarliste

England-Klub zeigt Interesse an FCZ-Star Jahnoah Markelo

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 17:46
England-Klub zeigt Interesse an FCZ-Star Jahnoah Markelo

Jahnoah Markelo weckt offenbar Begehrlichkeiten in England. Von dort soll ein Zweitligist den FCZ-Star für einen Januartransfer auf dem Schirm haben.

Der FC Portsmouth beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Jahnoah Markelo. Nach Informationen von «The News» soll der Flügelspieler des FC Zürich den Engländern mehr Tempo und Kraft verleihen, damit der Klassenerhalt realisiert werden kann.

Portsmouth belegt in der Championship, der 2. Liga in England, nur den 21. Tabellenplatz und steht damit einen Rang vor den direkten Abstiegsplätzen. Der Vorsprung liegt lediglich bei einem Zähler.

Ob das für Markelo ein attraktives Paket wäre? Der FCZ gab erst im September die langfristige Vertragsverlängerung mit dem Angreifer bekannt, der sich per Unterschrift bis 2030 gebunden hat.

Markelos Motor stottert in dieser Saison etwas. Nur zwei Tore und drei Vorlagen sind ihm in 14 Spielen der Super League gelungen. Aufgrund einer Rotsperre war der 23-Jährige mehrere Partien nicht einsatzfähig.

Mehr Dazu
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Wechsel kurz bevor?

FCZ einigt sich mit Interessent auf Transfer von Cheveyo Tsawa
Mehr entdecken
Auf Januarliste

England-Klub zeigt Interesse an FCZ-Star Jahnoah Markelo

11.01.2026 - 17:46
Vertrag bis 2030

FCZ-Eigengewächs weckt Interesse in der Serie A

11.01.2026 - 11:02
Leih-Deal

Sohm vor Winter-Wechsel innerhalb der Serie A

10.01.2026 - 09:14
Einigung erzielt – letzte Hürden ausgeräumt

Offiziell: Tosic-Wechsel nach Zypern vollzogen

9.01.2026 - 18:11
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste

9.01.2026 - 17:24
Milan Rodic geht

Der FCZ löst schon wieder den Vertrag mit einem Spieler auf

8.01.2026 - 15:49
Verteidiger geht

FCZ verkauft Mariano Gomez nach Ausraster & Sperre nach Ungarn

7.01.2026 - 19:15
Mangiarratti ein Kandidat

Überraschender Name für Malenovic-Nachfolge beim FCZ

6.01.2026 - 12:14
Wechsel perfekt

Ex-FCZ-Profi wird Trainerin bei GC

6.01.2026 - 09:53
Nach Tragödie in Crans-Montana

Die Swiss Football Night wird abgesagt

5.01.2026 - 16:58