SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Exklusiv
Spielt keine Rolle

Exklusiv: FCZ sucht nach Lösung bei Lisandru Tramoni

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 22 Januar, 2026 16:22
Exklusiv: FCZ sucht nach Lösung bei Lisandru Tramoni

Vier Spieler haben den FCZ im Winter bereits verlassen – weitere werden folgen. Bei Lisandru Tramoni ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit ist Thema.

In der Personalabteilung des FC Zürich wurde erst vor einem halben Jahr eine Akte für Lisandru Tramoni angelegt. Schon nach wenigen Monaten deutet sich an, dass jene Akte unter Umständen schon bald im Papierkorb landen könnte.

Nach Informationen von 4-4-2.ch sind der FCZ, Tramoni und sein Management gerade dabei, eine Lösung für die nicht gerade zufriedenstellende Situation zu finden.

Tramoni kommt seit seinem Wechsel in die Limmatstadt erst auf 92 mickrige Einsatzminuten in der Super League. Die vergangenen zwei Monate stand er nur einmal im Aufgebot, das Trainer Dennis Hediger für den Spieltag bekanntgibt. Tramoni spielte sogar schon zweimal in der Promotion League.

Über eine Verletzung ist nichts bekannt. Aus dem Zürcher Vereinsumfeld ist zu hören, dass die Möglichkeit einer vorzeitigen Trennung besteht. In welcher Form, Ausleihe oder definitiver Abgang, ist nach aktuellem Stand noch nicht ganz ausdefiniert.

Tramoni hat sich seinen Start in der Schweiz definitiv anders vorgestellt, schliesslich hatte er sich für drei Jahre (plus einjährige Option) an den FCZ gebunden.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Mehr entdecken
Spielt keine Rolle

Exklusiv: FCZ sucht nach Lösung bei Lisandru Tramoni

22.01.2026 - 16:22
Gewählt

Claudio Cisullo ist jetzt offiziell im Verwaltungsrat des FC Zürich

22.01.2026 - 14:29
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position

21.01.2026 - 11:49
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Steht Wechsel bevor?

Exklusiv: FCZ-Star Jahnoah Markelo liegt lukrative Offerte aus Dubai vor

19.01.2026 - 21:01
Abgang steht bevor

Junior Ligue vom FCZ für Transferverhandlungen freigestellt

19.01.2026 - 11:09
Dennis Hediger bestätigt

FCZ-Star Jahnoah Markelo für Transfergespräche freigestellt

17.01.2026 - 16:00
Wird anders genannt

Der FCZ hat seinen neuen Sportchef gefunden

16.01.2026 - 16:14
Rückkehr nach Athen

Steven Zuber hat seinen neuen Klub gefunden

15.01.2026 - 17:51
Unterschrift erfolgt

Der FC Zürich holt Verteidiger Chris Kablan in die Schweiz zurück

12.01.2026 - 17:38