Exklusiv: FCZ sucht nach Lösung bei Lisandru Tramoni

Vier Spieler haben den FCZ im Winter bereits verlassen – weitere werden folgen. Bei Lisandru Tramoni ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit ist Thema.

In der Personalabteilung des FC Zürich wurde erst vor einem halben Jahr eine Akte für Lisandru Tramoni angelegt. Schon nach wenigen Monaten deutet sich an, dass jene Akte unter Umständen schon bald im Papierkorb landen könnte.

Nach Informationen von 4-4-2.ch sind der FCZ, Tramoni und sein Management gerade dabei, eine Lösung für die nicht gerade zufriedenstellende Situation zu finden.

Tramoni kommt seit seinem Wechsel in die Limmatstadt erst auf 92 mickrige Einsatzminuten in der Super League. Die vergangenen zwei Monate stand er nur einmal im Aufgebot, das Trainer Dennis Hediger für den Spieltag bekanntgibt. Tramoni spielte sogar schon zweimal in der Promotion League.

Über eine Verletzung ist nichts bekannt. Aus dem Zürcher Vereinsumfeld ist zu hören, dass die Möglichkeit einer vorzeitigen Trennung besteht. In welcher Form, Ausleihe oder definitiver Abgang, ist nach aktuellem Stand noch nicht ganz ausdefiniert.

Tramoni hat sich seinen Start in der Schweiz definitiv anders vorgestellt, schliesslich hatte er sich für drei Jahre (plus einjährige Option) an den FCZ gebunden.