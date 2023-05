Exklusiv: FCZ und Sion haben Dogan Erdogan auf der Liste

Dem finanziell angeschlagenen Fortuna Sittard stehen personelle Veränderungen bevor. Spieler wie Dogan Erdogan sind nicht zu halten und schauen sich bereits nach neuen Klubs um. Der Mittelfeldspieler weckt das Interesse des FC Zürich und des FC Sion sowie bei einigen Teilnehmern der 2. Bundesliga.

Zur Begrüssung bekam Dogan Erdogan erst mal eine Tasse Kaffee serviert. "Geniesse deinen niederländischen Kaffee", schrieb das Social-Media-Team von Fortuna Sittard im Juli vorigen Jahres zu einem Bild, das den Mittelfeldspieler im stilechten grünen Jersey zeigte. Erdogan wird bald auf seinen letzten Kaffee in Sittard unterwegs sein.

Nach 4-4-2.ch-Informationen nimmt der 26-Jährige in diesem Sommer einen Wechsel vor. Das liegt vor allem daran, dass sich der in finanzielle Schwierigkeiten geratene niederländische Erstligist Erdogan schlicht nicht mehr leisten kann. Ihm wird in seinem noch bis 2025 datierten Arbeitsvertrag eine jährliche Entlohnung von etwa 450.000 Euro garantiert.

In der Schweiz gibt es nach Kenntnisstand dieser Redaktion mit dem FC Zürich und dem FC Sion zwei Vereine, die Erdogan als interessant einstufen. Noch ein bisschen grösser ist das Bewerberfeld in Deutschland, wo aus der 2. Bundesliga der 1. FC Magdeburg, Greuther Fürth und der SC Paderborn Erdogan auf die Liste potenzieller Neuzugänge für die nächste Saison gesetzt haben.

Dogan Erdogan bereit zu Gehaltsverzicht und ablösefrei

Erdogan wägt gemeinsam mit seinem Management momentan die verschiedenen Optionen ab, kann sich im Rahmen seiner Zukunftsgestaltung viele Szenarien vorstellen. Eines ist aber sicher: In die Türkei will der ehemalige Juniorennationalspieler definitiv nicht zurückkehren.

Um sich für Interessenten noch attraktiver zu machen, ist Erdogan bereit, auf Teile seines aktuellen Gehalts zu verzichten. Der Charakterspieler, der gerne auf die rechte Seite ausweicht und als ballsicher gilt, würde seinem neuen Klub zudem keine Ablöse kosten. Aufgrund der Nicht-UEFA-Ausländerregelung in der Eredivisie kann er Fortuna Sittard trotz bestehendem Vertrag ablösefrei verlassen.

aoe 24 Mai, 2023 18:47