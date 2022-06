Der FCZ verkündet den Abschied von Assan Ceesay

Nachdem Assan Ceesay am Mittwoch für die Medizintests nach Lecce gereist ist, verkündet der FC Zürich am Abend den Abgang des Torjägers.

In einer Vereinsmitteilung schreibt der Schweizer Meister, dass der 28-jährige Stürmer beschlossen habe, den auslaufenden Vertrag beim FC Zürich nicht zu verlängern und nach vier Jahren beim FCZ zu Serie A-Aufsteiger US Lecce zu wechseln.

In Kürze wird er dort einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Saison unterzeichnen. Ceesay posierte bereits in einem Schal seines neuen Vereins, der die Ankunft in den sozialen Medien feierte.

In der abgelaufenen Saison war Ceesay mit 20 Toren und 11 Assists massgeblich am Meistertitel der Zürcher beteiligt. Nun nimmt er in der Serie A eine neue Herausforderung an.

psc 15 Juni, 2022 17:28