SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sperren bleiben bestehen

Der FCZ blitzt mit seiner Einsprache bei Kamberi ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 15:13
Der FCZ blitzt mit seiner Einsprache bei Kamberi ab

Der FC Zürich hat mit seiner Einsprache gegen die Sperren von Lindrit Kamberi keinen Erfolg.

Der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der Swiss Football League hat den Rekurs der Zürcher abgelehnt. Kamberi beging am 1. März bei der 0:3-Niederlage bei den Young Boys ein Foulspiel als letzter Mann und wurde wegen «Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit seines Gegners» des Feldes verwiesen. Insgesamt wurden drei Spielsperren verhängt. Dabei bleibt es auch, wie der Einzelrichter entschieden hat.

Kamberi hat eine Sperre bereits abgesessen. Er muss somit noch zwei Partien zuschauen: Am kommenden Samstag gegen den FC Sion und am 21. März gegen den FC Thun.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Sperren bleiben bestehen

Der FCZ blitzt mit seiner Einsprache bei Kamberi ab

9.03.2026 - 15:13
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf

5.03.2026 - 14:44
Für das Frauen-Team

Der FCZ präsentiert einen neuen Hauptsponsor

5.03.2026 - 09:16
Konterpart zu Hediger

Carlos Bernegger hat beim FCZ eine besondere Aufgabe

4.03.2026 - 09:06
Aufgebot steht im Raum

Super League-Profis Miguel & Nils Reichmuth könnten für Chile spielen

3.03.2026 - 14:45
Betriebsökonom mit Erfahrung

Der FC Zürich hat in Marc Aebli seinen neuen Geschäftsführer gefunden

2.03.2026 - 14:29
Nach Platzverweis

FCZ-Profi Lindrit Kamberi wird lange gesperrt

2.03.2026 - 14:06
Ergänzung im Staff

Der FCZ engagiert Carlos Bernegger als neuen Co-Trainer

2.03.2026 - 12:11
Sonntag am Ball?

Nach Schicksalsschlag: Valon Berisha zurück im FCZ-Training

28.02.2026 - 10:17
Lange Zwangspause

FCZ-Profi Miguel Reichmuth hat sich im Militär-WK verletzt

26.02.2026 - 10:16