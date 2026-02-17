Der FCZ muss lange auf Livano Comenencia verzichten

Der FC Zürich muss in den kommenden Spielen auf Abwehrspieler Livano Comenencia verzichten.

Der 22-Jährige musste am vergangenen Wochenende bei der 1:4-Pleite gegen den FC Luzern kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Comenencia leidet an Oberschenkelproblemen und wird nach Klubangaben wohl rund vier Wochen ausfallen.

Der Allrounder kam im vergangenen Sommer aus der Next Gen-Mannschfat von Juve nach Zürich und war in der Startelf meist gesetzt. Trainer Dennis Hediger muss nun vorerst auf ihn verzichten.