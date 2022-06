Der FCZ rüstet weiter auf: Ole Selnaes wechselt aus China nach Zürich

Der FC Zürich verstärkt seine Mannschaft mit dem norwegischen Mittelfeldspieler Ole Selnaes, der zuletzt in China tätig war.

Der 27-Jährige kommt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und lief in der Vergangenheit auch schon 32-mal für die norwegische Nationalmannschaft auf. Nach gut drei Jahren in China kehrt Selnaes nun in die Schweiz zurück und unterschreibt beim FCZ einen Vertrag über eine Saison bis Juni 2023.

Der 1.87 Meter grosse Linksfuss sammelte bei der AS Saint Etienne auch schon Erfahrungen in der Ligue 1. FCZ-Sportchef Marinko Jurendic kommentiert den Neuzugang wie folgt: “Mit Ole bekommt unser Team einen Spieler mit strategischen Fähigkeiten. Ole wird uns mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Erfahrung weitere wichtige Elemente für unser Teamgefüge geben.”

psc 24 Juni, 2022 10:08