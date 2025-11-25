FCZ-Profi Nelson Palacio fällt mit Knieverletzung lange aus
Der FC Zürich muss vorläufig auf seinen Mittelfeldspieler Nelson Palacio verzichten.
Der 24-jährige Kolumbianer hat sich beim 2:2-Remis in Sion am vergangenen Sonntag in der Startphase am Knie verletzt und musste ausgewechselt werden. Inzwischen liegt die Diagnose vor: Palacio erlitt eine Blessur am Innenband und wird für den Rest der Vorrunde bis Jahresende ausfallen.
Bislang stand der Spielmacher 15-mal in der Startformation. Er kam in allen bisherigen Pflichtspielen der Zürcher zum Einsatz.