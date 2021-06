FCZ-Verteidiger Nathan wechselt in die MLS

Der brasilianische Verteidiger Nathan verlässt den FC Zürich nach zwei Jahren und wechselt in die MLS.

Der 26-jährige Abwehrspieler unterschreibt bei den San José Earthquakes einen Vertrag bis Ende 2023. Nathan wurde in seiner Heimat bei Palmeiras ausgebildet. Im Sommer 2017 stiess er erstmals in die Schweiz und unterschrieb bei Servette. Später lief er auch noch für die Grasshoppers auf. Seit zwei Jahren verteidigte er schliesslich beim FCZ und kam zu 63 Pflichtspielen (1 Tor, 3 Assists). Sein Weg führt ihn nun erstmals nach Nordamerika. Die MLS-Saison ist bereits in vollem Gang.

Bem vindo Nathan! 🇧🇷 NEWS: Quakes acquire center back Nathan — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) June 25, 2021

psc 25 Juni, 2021 18:28