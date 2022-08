Ein ganz Grosser wartet: Hammerlos für den FCZ in der Europa League

Der FC Zürich wird in der Europa League eine sehr attraktive Gruppe zugelost.

Die Zürcher treffen in der Gruppenphase des Wettbewerbs auf Arsenal, PSV Eindhoven und Bodø/Glimt. Damit kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen mit Nati-Captain Granit Xhaka. Die Europareise führt den FCZ ausserdem in die Niederlande und nach Norwegen. Ein Los, mit dem sowohl Mannschaft, Fans wie auch Präsident Ancillo Canepa sehr zufrieden sein dürften. Sportlich stellt sich allerdings eine Herkulesaufgabe: Das norwegische Team Bodø/Glimt hätte beinahe die Champions League erreicht und scheiterte erst in den Playoffs und in der Verlängerung gegen Dinamo Zagreb. Gegen die Gunners und auch die PSV Eindhoven sind die Zürcher ohnehin Underdogs. Eine Rolle, die dem Team aber durchaus liegt.

Die Europa League starte am 8. September.

Und dies sind alle Gruppen im Überblick:

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

psc 26 August, 2022 13:34