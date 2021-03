Henri Koide kehrt per sofort zum FCZ zurück

Der FC Zürich holt Flügelspieler Henri Koide mit sofortiger Wirkung von Challenge Ligist FC Wil zurück.

Der 19-jährige Offensivspieler war eigentlich bis Saisonende an die Ostschweizer verliehen. In der aktuellen Spielzeit bestritt er zehn Ligaspiele für Wil. Koide absolvierte die gesamte fussballerische Ausbildung in der FCZ Academy. Sein Vertrag bei den Zürchern läuft noch bis Sommer 2022.

psc 31 März, 2021 10:13