Trennung erfolgt

Knall beim FCZ: Johan Vonlanthen ist per sofort weg

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 20:11
Der FC Zürich trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem bisherigen Assistenztrainer Johan Vonlanthen.

Der 40-jährige frühere Schweizer Nati-Stürmer stiess Anfang 2024 unter dem damaligen Sportchef Milos Malenovic zum FCZ und war zunächst als Co-Trainer in der U21 und als Stürmer- und Techniktrainer in der Jugend beschäftigt. Bereits im April 2024 wurde er aber zu den Profis befördert und arbeitete dort seither als Co-Trainer unter verschiedenen Cheftrainern.

Nun erfolgt die sofortige Trennung im gegenseitigen Einvernehmen, wie die Zürcher mitteilen. Zuletzt hat der Klub mit Carlos Bernegger bereits einen neuen Assistenztrainer für Chefcoach Dennis Hediger beschäftigt. Vonlanthen ist hingegen ab sofort nicht mehr Teil des Staff.

