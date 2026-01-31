SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 11:23
Kommt vom FC Basel: FCZ holt neuen Torhütertrainer

Der FCZ nimmt eine Umstellung auf der Position des Torhütertrainers vor. Dean Santangelo verlässt den Verein – ein Nachfolger ist bereits gefunden. Dieser kommt vom FC Basel.

Beim FC Zürich haben sich Veränderungen im Hintergrund ergeben. Wie der Stadtclub offiziell mitteilt, hat Dean Santangelo, der in den letzten zweieinhalb Jahren für die Torhüter der ersten Mannschaft zuständig und zuvor im Nachwuchs tätig war, den Verein nach insgesamt acht Jahren verlassen.

In Michaël Bauch sei bereits ein Nachfolger gefunden worden, heisst es in der Mitteilung. Bauch stand seit Sommer 2010 beim FC Basel in verschiedenen Altersstufen als Nachwuchs-Torhütertrainer und als Leiter des Torwart-Nachwuchszentrums unter Vertrag.

Der 42 Jahre alte Franzose war beim FCB zehn Jahre Assistent von Massimo Colomba, wobei er mit international renommierten Torhütern wie Yann Sommer, Tomas Vaclik, Jonas Omlin und Heinz Lindner zusammenarbeitete.

Seit 2021 ist Bauch beim Schweizerischen Fussballverband auch als Instruktor tätig.

